Два учебных заведения Кузбасса получат средства на обновление материально-технической базы

Профессиональный колледж Новокузнецка и Новокузнецкий торгово-экономический техникум победили в конкурсе Минобрнауки РФ.

Кузбасские учреждения выиграли гранты общей суммой 55 миллионов рублей. Техникум и колледж оснастят современным учебным, лабораторным, учебно-производственным оборудованием.

Одним из условий конкурса была готовность софинансирования со стороны областного бюджета и самой образовательной организации. Так, профессиональный колледж Новокузнецка из федерального бюджета получит 41,4 млн рублей, из областного бюджета – 30 млн рублей, из внебюджетных средств – 3 млн рублей.

Новокузнецкому торгово-экономическому техникуму выделено по 15 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, само учреждение вложит 1 млн рублей.

«Сейчас мы завершаем работу над Стратегией–2035. И, конечно, чтобы сделать мощный рывок и выполнить все задачи, которые мы ставим, нам нужны настоящие профессионалы. Для нас очень важно создать все условия для качественной подготовки кадров по самым востребованным специальностям. И я очень рад, что два наших образовательных учреждения вошли в число победителей конкурса. На полученные средства наши учебные заведения приобретут современное учебное, лабораторное и производственное оборудование», — подчеркнул Сергей Цивилев.