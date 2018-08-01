25 кузбасских студентов представят регион на всероссийском чемпионате

Финал Национального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» состоится с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. На чемпионате свои умения представят студенты профессиональных учебных заведений со всей России.

Кузбассовцы продемонстрируют свои навыки в 12 компетенциях, таких как «облицовка плиткой», «малярные и декоративные работы», «электроника», «флористика», «кондитерское дело», «преподавание в младших классах», «веб-дизайн и разработка», «геодезия» и др.

С финалистами регионального этапа встретился заместитель начальника областного департамента и науки Сергей Пфетцер. Он поздравил участников с победой и пожелал удачи на всероссийском уровне. А также поблагодарил наставников за подготовку студентов к соревнованиям.

«В этом году на чемпионате ожидается высокая конкуренция среди участников, потому что на мероприятие приедут представители 85 регионов страны. Но мы уверены, что вы достойно представите регион на чемпионате», — отметил Сергей Пфетцер.

Фото: ako.ru