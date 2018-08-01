В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении грабежей. Накануне он выхватил у пенсионерки сумку с деньгами и документами. Общий ущерб составил порядка 7 000 рублей. На данный момент имущество вернули владелице.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий была установлена причастность задержанного к совершению двух аналогичных преступлений

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы.