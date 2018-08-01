:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей

Другие новости от 01.08.2018

 

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении грабежей. Накануне он выхватил у пенсионерки сумку с деньгами и документами. Общий ущерб составил порядка 7 000 рублей. На данный момент имущество вернули владелице.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий была установлена причастность задержанного к совершению двух аналогичных преступлений

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально