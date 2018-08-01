В Кемерове по материалам акции «Мобильный патруль» привлекли к ответственности автомобилиста

Участник акции «Мобильный патруль» опубликовал фотографии, на которых видно, как водитель автомобиля «Шкода Йети» нарушает правила дорожного движения. Мужчина несколько раз парковал свою машину на пешеходном тротуаре во дворе одного из домов города.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя. В качестве наказания автолюбителю выписаны административные штрафы общей суммой на 2 000 рублей.

Кузбасские полицейские напоминают, что в рамках проекта «Мобильный патруль» горожане могут публиковать фото и видео, на которых зафиксированы правонарушения или преступления. Материалы присылать на «Правоохранительный портал Кузбасса».

Важно, в сообщении указать суть происходящего, а также точный адрес, дату и время происшествия.

Фото: zakon-kuzbass.ru