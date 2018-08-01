В день ВДВ общественный порядок будут  обеспечивать 1 000 полицейских

2 августа по всей стране отмечается день воздушно- десантных войск. В этот день для охраны общественного порядка на улицах Кузбасса будут задействованы около 1 000 сотрудников полиции. Также в патрулировании примут участие бойцы Росгвардии.

«В этот день для оперативного реагирования на все поступающие сигналы маршруты патрулирования дежурных нарядов будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий, которые заранее обследуются полицейскими-кинологами со служебно-розыскными собаками,» — сообщил Сергей Копылов, врио начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти

Полиция просит соблюдать бдительность, находясь в местах массового скопления людей. О подозрительных предметах и лицах сообщать по телефону «02».