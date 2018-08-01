Ситуация с водоснабжением в городе Тайга взята под контроль 



Сегодня на реке Яя произведён первый забор воды. Пробы взяли в пяти точках: на водозаборе в Тайге, в русле реки Яя выше и ниже места впадения в реку Березовая; в пгт Яшкино — на расстоянии 5 км ниже дамбы пруда, а также на переливной трубе пруда. Специалисты планируют провести развёрнутый анализ для поиска и устранения источника загрязнений.

Для решения проблемы водоснабжения города уже подготовлен проект реконструкции насосной станции на реке Яя- главном источнике воды для тайгинцев.

Напомним, накануне Сергей Цивилев встретился с жителями Тайги, которые пожаловались на качество воды в городе. В ней превышен уровень марганца. Воду нельзя пить и использовать в быту. Первые результаты экспертизы показали, старая насосная станция на Яе не справляется с очисткой, а дополнительно реку загрязняют сточные воды предприятий Яшкинского района.

Фото: ako.ru