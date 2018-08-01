В областном центре отключат горячую воду

Городские власти предупредили о ремонте оборудования котельных. В связи с этим некоторые жители Кемеровского района останутся без горячего водоснабжения.

– В связи с ремонтом оборудования на котельной № 8 с 6 августа по 13 августа будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям, проживающим в поселке Кедровка, – сообщили в городской администрации.

Напомним, основные гидравлические работы в Кемерове завершились в прошлом месяце. 23 июля в дома из последней группы вернулась горячая вода.