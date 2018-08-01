В Кемерове на три дня перекроют площадь Советов

В городском ГИБДД сообщили, что 3 августа движение по площади Советов областной столицы перекроют из-за ремонта теплосетей.

– 3 августа с 20:00 до 06:00 6 августа будет перекрыто движение на площади Советов от ул. Красная до ул. 50 лет Октября. На данном участке будут проводить ремонтные работы теплосетей, – сообщил заместитель начальника ГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Объехать закрытый участок можно по улицам Арочной, Красноармейской и по проспекту Ленина.

Инспекторы призывают кемеровчан следить за дорожными знаками и заранее планировать свой маршрут.

Фото:kemerovo.ru