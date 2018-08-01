Кузбасские синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

Специалисты кемеровского гидрометцентра обещают неустойчивую погоду. Днём температура воздуха будет повышаться, а ночью ожидаются похолодания.

В среду и четверг температура по области будет находиться в пределах +14,+25. Местами порывистый ветер, небольшие дожди и грозы.

В пятницу в регион придёт потепление — температура поднимется до +22, +27 градусов днём и +12, +17 ночью.

В выходные дни погода будет переменчивой. Днём в субботу столбики термометров могут повыситься до +25,+30, а в воскресенье похолодает до +6,+11. При этом возможны дожди, грозы, град и порывы ветра до 20 м/с.