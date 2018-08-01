В Кузбассе выявлено более 5 тысяч нарушений пожарной безопасности

Спасатели Кузбасса по поручению Правительства Российской Федерации продолжают проверять объекты массового пребывания людей.

В Кемеровской области таких объектов более трёх тысяч. На сегодняшний день специалисты проверили всё, кроме учебных учреждений. Согласно плану, они будут проверены до начала учебного года. Инспекторами уже выявлено более 5 тысяч нарушений.

«В первую очередь уделяем внимание вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, техническому состоянию и эксплуатации систем противопожарной защиты, эвакуационных путей, обучению персонала организаций мерам пожарной безопасности,» — подчеркнул начальник Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Кемеровской области полковник внутренней службы Павел Кононов.

Специалисты отмечают, наиболее частые нарушения касаются эвакуационных выходов и путей эвакуации. Кроме того, многие объекты эксплуатируются с нарушениями в работе автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. В некоторых местах отсутствовали средства первичного пожаротушения.

В связи с выявленными нарушениями к административной ответственности привлечены почти 800 должностных и юридических лиц. На территории Кемеровской области приостановлена эксплуатация 14 объектов массового скопления людей.

Фото: 42.mchs.gov.ru