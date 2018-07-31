Хоккейный «Кузбасс» начал предсезонную подготовку

Бег, прыжки, спортивные игры — основные упражнения на первом этапе тренировок. Пока команда занимается на стадионе спортивного клуба «Северный», но уже через неделю продолжит тренировку на льду — на стадионе «Химик».

Оказывается, тянут носочек не только балерины, но и хоккеисты. И не стоит удивляться тому, что тренировки зимнего вида спорта проходят на футбольном поле. Здесь игроки нарабатывают технический навык. К примеру, футбольный мяч, который в 10 раз больше хоккейного, приучает к правильной постановке туловища и приёмам блокировки. А бег развивает выносливость. Кемеровский стадион «Северный», где проходит предсезонная подготовка, исторически важен для команды. Именно здесь в начале прошлого века зародился зимний хоккей в областной столице.

Александр ТИМОШЕНКО

ТРЕНЕР-МАССАЖИСТ ХК «КУЗБАСС»

«Здесь легче дышится, природа, деревья. Естественное покрытие положительно сказывается на опорно-двигательном аппарате, то есть минимизируется риск травм, мышцы легче эту нагрузку переносят. В общем, здесь приятно тренироваться».

На завершившемся чемпионате России среди команд суперлиги кемеровчане стали четвертыми. Полшага до призового места — как красная мулета для быка. В этом году команда настроена решительно. На предстоящий сезон их главная тактика — агрессивная игра.

Алексей КИТЬКОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «КУЗБАСС»

«Максимальная собранность, максимальная концентрация и максимальный прессинг на каждом участке поля. Плюс, человек, который владеет мячом, который помогает ему в атаке, старается делать всё на максимальных скоростях».

Григорий Яковлев — самый молодой игрок команды. Разница в возрасте с самым возрастным игроком, Павлом Якушевым, 21 год. Григорий занимается хоккеем с первого класса. Из подростка, не умевшего стоять на льду, «Кузбасс» вырастил молодого и перспективного защитника.

Григорий ЯКОВЛЕВ

ЗАЩИТНИК ХК «КУЗБАСС»

«Воспитал ,во-первых, во-вторых, это дом, нравится здесь играть. Все люди хорошие, тренера тоже,всё очень нравится».

Как результат изнуряющих тренировок — красивая игра и не менее яркие победы. Первый этап Кубка России-2018 среди клубов группы «Восток» пройдет в Кемерове с 19 по 27 сентября. Поддержать игроков сможет любой желающий. В областном центре сильны традиции русского хоккея.