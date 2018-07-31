Как камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы помогают установить виновника автоаварии

Эти кадры были засняты в Новокузнецке с помощью видеорегистратора. Черная иномарка совершила обгон, выехав при этом на встречную полосу через двойную сплошную линию разметки. Избежать аварии водителю удалось, а вот уйти от ответственности — нет. Автор видео отправил материалы в правоохранительные органы. После проверки, нарушителю назначен штраф — пять тысяч рублей.

А это видео было снято уже в областной столице. Водитель легковушки едет по «встречке», несмотря на то, что на участке установлено одностороннее движение.

Оба эти ролика были опубликованы на специальном сайте — правоохранительном портале Кузбасса в разделе «Мобильный патруль». Видео с авторегистратора могло бы помочь и новокузнечанину Михаилу Черкасу. Год назад он попал в аварию, в которой его признали виновным. Однако мужчина уверяет, что не нарушал правил дорожного движения, но доказательств тогда не было.

Михаил ЧЕРКАС

АВТОЛЮБИТЕЛЬ

«Получается, я выехал на зеленый свет, чуть раньше остальных подкатывался. А он выехал на красный. Уже завершал маневр. И меня снёс. Регистратор был бы, я бы оказался правым, а без него получилось плохо все».

Теперь включить кнопку «запись» на видеорегистраторе перед тем, как завести двигатель машины для Михаила — нерушимое правило. Он планирует использовать видео для доказательства собственной невиновности. Те, кто ратует за правду в любых ситуациях и хочет призвать лихачей к ответственности, могут делиться материалами с правоохранителями, выкладывая кадры на сайт.

Ксения СКВОРЦОВА

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД Г. НОВОКУЗНЕЦКА

«Необходимо сообщить точное место, время, дату, город, адрес происшествия. И определенные есть требования, предъявляемые к качеству фото и видео материалов, — они должны быть читабельны, понятны, должна быть привязка к местности, чтобы это было видно».

Каждый день авторегистраторы фиксируют сотни нарушений правил дорожного движения. Водители проезжают на красный свет, пересекают двойные сплошные или выезжают на тротуары. Часто эти ролики заканчиваются аварией и попадают на просторы интернета. На сайте Правоохранительный портал Кузбасса таких видео- и фотоматериалов тоже немало. Сотрудники ГИБДД оперативно реагируют на каждый сигнал.