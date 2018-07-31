Сегодня состоялась очередная форсайт-сессия экспертного совета по разработке стратегии социально-экономического развития Кемеровской области

На этот раз в ней приняли участие представители туристического бизнеса, руководители и специалисты учреждений культуры, общественных организаций в сфере туризма и эксперты.

Сегодня туризм в Кузбассе — одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики региона. На сегодняшний день уже создана инфраструктура, способная принимать сотни тысяч туристов в сезон. За 15 лет туристический поток в области увеличился в 45 раз. С 22 тысяч в 2003 году до 1,5 миллиона человек в 2017-ом. На форсайт-сессии «Новые традиции старого наследия» одной из тем обсуждения стало развитие Шерегеша. Определены главные направления работы: реконструкция автомобильной дороги Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол, строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Шерегеше, а также строительство подъездной дороги к сектору B.

Антон ПЯТОВСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы постарались их распределить в перспективе, то есть то, что нужно делать уже сейчас и то, что мы будем планировать себе на перспективу. Что касается развития Шерегеша, мы подали свои предложения в Ростуризм, новую программу развития туризма, которая со следующего года будет реализовываться в Российской Федерации, у нас много предложений, будем ждать рассмотрения».

Новое направление для Кузбасса — промышленный туризм. В регионе, где на небольшой по площади территории расположены сразу 33 моногорода , есть всё необходимое для привлечения туристов. Взяв за основу зарубежные примеры, проект будут реализовывать и в нашем регионе.

Александр ПРОСЕКОВ

СПИКЕР

«Хороший пример это Рурский угольный бассейн. Очень похож на Кузбасс по населнию, по статусу, по экономическим показателям и какой рывок за последние 50 лет он сделал. Здесь есть чему поучиться. В связи с чем мы пойдем примерно таким же путем, я думаю, мы достигнем конечного результата».

Еще одно направление — культурное развитие Кузбасса, а именно создание Сибирского кластера искусств. Это будет не просто комплекс учреждений, а комплекс услуг искусства. Кластер организуют на базе 2-х городов — Кемерова и Новокузнецка. Планируется провести реставрацию кинотеатра «Коммунар» в Новокузнецке, реконструкцию большого зала филармонии Кузбасса, обновление Прокопьевского драматического театра и других объектов.

Ирина ВЛАСОВА

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КО

«В стратегии Кемеровской области особое внимание уделено сфере культуры, и губернаторским приоритетом являет создание сибирского кластера искусств. Данный проект получил поддержку Президента РФ. Сейчас уже определена площадка строительства в городе Кемерово данного комплекса, и сейчас идет во всю работа над формированием проектно-сметной документации. Создание такого кластера в масштабе позволит расширить возможности культурно-туристической инвестиционной привлекательности региона и стать визитной карточкой Кузбасса».

На сессии прорабатывали основные вопросы, проблемы, которые могут возникнуть, и идеи для их решения. Позже все будет объединено в единый план действий, который должен помочь к 2035 году увеличить приток туристов до 8 миллионов человек в год.