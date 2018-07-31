131 выпускник школ Кузбасса сдал ЕГЭ на 100 баллов

В областном департаменте образования и науки отметили, что в этом году стобальников больше, чем в прошлом. В 2017 максимальный балл на экзамене получили 108 выпускников.

Также в регионе увеличилось число тех, кто сдал ЕГЭ более, чем на 80 баллов. Стало больше высокобалльников по русскому языку, химии, информатике и ИКТ, истории, обществознанию и литературе.

Всего в ЕГЭ- 2018 приняли участие 11 481 человек, из них 10 637 выпускников текущего года.

По-прежнему в Кемеровской области наиболее популярными предметами по выбору стали обществознание, физика, биология, история, химия.

ЕГЭ сдавали в 76 пунктах проведения экзаменов, созданных на базе общеобразовательных школ и в двух пунктах на базе лечебных учреждений. Также было организовано 3 пункта проведения экзамена на дому для детей- инвалидов.

Фото: ako.ru