В Новокузнецке мужчину осудили за жестокое обращение с животными

Весной этого года новокузнечанин выбросил собаку и клетку с хорьком с 5 этажа. Собака получила множественные переломы лап, а хорек — ушибы. Очевидец попытался доставить животных в ветеринарную клинику. Однако собака убежала.

В полицию о случившемся сообщили врачи.

В ходе экспертизы было выявлено, что собака в результате падения получила перелом в области суставных мыщелков коленного сустава правой бедренной кости со смещением, а хорёк — ушиб головного мозга и тупую травму живота. Это привело к развитию катаракты и слепоте животного.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Объяснил, что совершил это в состоянии алкогольного опьянения.

Ему предъявлено обвинение по ст. 245 ч.2 пункт «д» УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекших их увечье, в отношении нескольких животных). Решением суда мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы условно с испытательным сроком 6 месяцев.