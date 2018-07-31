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Аккредитация

С начала года 80 пенсионеров Кузбасса устроились на работу

Другие новости от 31.07.2018

Накануне в Юрге прошла профориентационная консультация «Возраст трудоустройству не помеха». Её посетило более 20 горожан пенсионного возраста. Участникам консультации рассказали о вакансиях, профессиональном переобучении и временном трудоустройстве.

Кроме того, посетителей проконсультировали касательно выбора подходящей сферы деятельности.

По данным областного департамента труда и занятости населения, за  2018 год для пожилых граждан было организовано пять ярмарок вакансий. В них приняли участие 616 человек, из них 80 смогли устроиться на работу.

В городах и районах области проводятся профориентационные консультации для граждан старшего возраста. Например, «Рынок труда Кузбасса», «Все работы хороши, выбирай на вкус», «Новый старт», «Возраст трудоустройству не помеха», «Найдите работу сегодня!», «Возвращение к работе».

Как отметили представители департамента, участие в таких мероприятиях позволяет получить достоверную информацию о рынке труда, повысить свою конкурентоспособность и  возобновить трудовую деятельность.

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