С начала года 80 пенсионеров Кузбасса устроились на работу

Накануне в Юрге прошла профориентационная консультация «Возраст трудоустройству не помеха». Её посетило более 20 горожан пенсионного возраста. Участникам консультации рассказали о вакансиях, профессиональном переобучении и временном трудоустройстве.

Кроме того, посетителей проконсультировали касательно выбора подходящей сферы деятельности.

По данным областного департамента труда и занятости населения, за 2018 год для пожилых граждан было организовано пять ярмарок вакансий. В них приняли участие 616 человек, из них 80 смогли устроиться на работу.

В городах и районах области проводятся профориентационные консультации для граждан старшего возраста. Например, «Рынок труда Кузбасса», «Все работы хороши, выбирай на вкус», «Новый старт», «Возраст трудоустройству не помеха», «Найдите работу сегодня!», «Возвращение к работе».

Как отметили представители департамента, участие в таких мероприятиях позволяет получить достоверную информацию о рынке труда, повысить свою конкурентоспособность и возобновить трудовую деятельность.