С августа изменится размер госпошлины при оформлении заграничного паспорта

С 3 августа 2018 года вступают в силу изменения в законе, предусматривающие повышение госпошлины при оформлении загранпаспорта.

Так, по новым тарифам размер госпошлины составит 2500 рублей для заявителей младше 14 лет и 5000 рублей для граждан от 14 лет и старше. Напомним, ранее за загранпаспорт нужно было платить 1500 и 3500 соответственно.

Полиция Кузбасса напоминает, при подаче заявления в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru предусмотрена скидка в размере 30 %.

Также для сокращения сроков подачи документов граждане могут обращаться в подразделения по вопросам миграции. Они работают в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Киселёвске, Междуреченске, Белове и Анжеро- Судженске.

Кроме того, заявления на получение загранпаспорта можно подать в МФЦ ( в Кемерове, б-р Пионерский, 3 и в Новокузнецке, ул. Павловского, 21а). В этом случае в многофункциональный центр необходимо прийти уже с готовым пакетом документов.

С полным перечнем необходимых документов и образцами заявлений можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Кемеровской области в разделе «Вопросы миграции».

Фото: mfcgos.ru