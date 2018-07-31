В Кемерове орудовали преступники в медицинских масках

Жительница областного центра обратилась в полицию, рассказав о нападении двух неизвестных в медицинских масках. Они постучали в дверь, а после того, как потерпевшая открыла, потребовали деньги. Наличных у женщины не оказалось. Злоумышленники собрали в пакет несколько сотовых телефонов, часы, два флакона духов и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 24 и 26- летние местные жители. При обыске в доме у одного из них сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества.

В ходе следствия была установлена их причастность еще к одному аналогичному преступлению. Ранее злоумышленники проникли в квартиру, где похитили 200 000 рублей, а также бытовую технику и электронику.

По данным ведомства, общая сумма ущерба по двум преступлениям составила около 300 000 рублей.

Задержанные свою вину признали. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж», ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет. В настоящее время молодые люди находятся под стражей.