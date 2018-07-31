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В Кузбассе появилась на свет очередная тройня

Другие новости от 31.07.2018

Это уже четвёртая тройня в регионе с начала года.

Трое мальчиков родились 17 июля в семье новокузнечан Ксении Макаровой и Александра Некрасова. Новорождённых назвали Богдан, Лев и Семён.

1 августа с молодой семьёй встретится представитель областной администрации. Он поздравит родителей с рождением тройни, вручит памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой» и материальную помощь на первоочерёдные нужды.
Кроме того, в ближайшие время будет рассмотрен вопрос об улучшении жилищных условий семьи.

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