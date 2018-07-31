Мастер спортивного ковра Сергей Погорелов вернулся с медалью российского турнира

В Смоленске завершился чемпионат России по вольной борьбе. На ковры Дворца спорта «Юбилейный» вышли борцы старше 35 лет. Из Кемеровской области выступал один участник в дивизионе «С» (46-50 лет). В финальном поединке наш борец проиграл Алисултану Качалаеву из Дагестана.

«Недоволен результатом абсолютно. Тем более на предыдущем чемпионате России уже встречался с этим соперником, была спорная ситуация, и я уступил. В этот раз, конечно, хотелось взять реванш. Что же, теперь придётся ждать следующего года, а пока готовлюсь к миру», — рассказал Погорелов журналистам.

Первенство планеты по борьбе среди ветеранов пройдёт в Скопье. Мастера ковра со всего мира будут выяснять, кто из них лучший, в столице Македонии с 28 по 30 сентября.

Фото: wrestrus42.ru