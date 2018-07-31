За полгода более ста кузбассовцев пострадали от болезни Лайма

Роспотребнадзор по Кемеровской области регулярно проводят мониторини по клещевому энцефалиту в регионе. Согласно последним данным, с начала года в регионе сотрудниками больниц было зафиксировано 105 случаев заражения болезнью Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз).

» Зарегистрировано 58 случаев заболевания КВЭ, 105 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, один случай моноцитарного эрлихиоза человека,» – отметили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

За весенне — летний период в медицинские учреждения Кузбасса с укусами клеща обратились почти 25 тысяч человек, из них детей и подростков– 4 697 человек. Отметим, в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 32 402 обращений.