Акция по раздаче бесплатного угля завершилась в Кемеровской области

С начала июня угольные компании обеспечили топливом больше 5 тысяч кузбасских семей. Доставка угля продолжается, а число получателей увеличивается в среднем на 800 человек. Так, в Крапивинском районе выполнено уже 85% плана, в Тайге 75%.

Всего к главному празднику региона, Дню шахтёра, помощь получат около 11 тысяч семей.

Отметим, что благотворительная акция предоставляется пенсионерам с доходом не больше 150% прожиточного минимума, малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми, не имеющими льгот, и ветеранам угольной промышленности.

Фото: ako.ru