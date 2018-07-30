В Новокузнецке завершается ремонт 26 из 43 участков дорог

В Новокузнецке в настоящее время по программе «Безопасные и качественные дороги» в работе находятся 43 участка дорог.

На прошлой неделе подрядные организации в основном занимались формированием заездов и примыканий в тех местах, где уже был уложен верхний слой асфальта, а также обустройством ливневой канализации.

Кроме того, в городе установят 10 светофоров. Их уже монтируют на двух перекрёстках: улицы Косыгина и проспекта Архитекторов, а также улицы Шоссейной и улицы Верхне-Редаково.

На пешеходном переходе в районе улицы Транспортной, 49Г установили ограждения.