В Кемеровском государственном университете открыта школа пилотирования дронов

В сентябре здесь планируется очередной набор групп для обучения.

Снос «Зимней вишни» не останавливается ни на минуту, а наблюдать за ним нашему каналу помогают квадрокоптеры. Высота птичьего полёта, необычные ракурсы и отсутствие пилота — возможности, которые даёт это устройство.

Школа беспилотной авиации на базе Кемеровского государственного университета как раз готовит специалистов аэросъёмки. Занятия проходят для людей всех возрастов от 7 лет.

В обучение входят полёты, сбор моделей, изучение культуры использования дронов в городском пространстве и понимание этики аэрофотосъёмки.

Дрон-рейсинг — официальный вид спорта в России с ноября прошлого года. Другими словами, это гонка на квадрокоптерах. Задача — пройти установленную трассу с препятствиями за минимальное количество времени. Несмотря на то, что с первого взгляда дрон-рейсинг — это всего лишь радиоуправление игрушек, на самом деле это очень захватывающий и интересный вид спорта.

Личное использование коптеров набирает популярность с каждым днём. Видеоблогеры и просто любители захватывающей съёмки покупают себе дорогостоящее оборудование. Но, нередко из-за отсутствия опыта, дроны пропадают или разбиваются. Чтобы избежать этого, в школе пилотирования есть и специальные курсы для любителей.