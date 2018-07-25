На парковке озера Красное в Кемерове орудуют воры-сканерщики

При помощи специального устройства злоумышленники блокируют охранную сигнализацию и вскрывают автомобили. Добычей преступников в основном становятся денежные средства и дорогие телефоны. Пострадавшие обратились в полицию.

В тот день Сергей вместе женой приехали позагорать на Красном озере. Автомобиль поставили на парковке. Когда вернулись, иномарка оставалась на сигнализации. Через некоторое время супруги обнаружили, из машины пропали деньги. Четыре с половиной тысячи рублей. По словам пострадавшего, преступники при помощи специального устройства блокировали охранную сигнализацию и вскрыли авто.

Сергей БАЛАХНИН

«Жулика грамотные. Стараются следов не оставлять. Все находящиеся вещи в машине остаются на своем месте. Только достаются денежные средства. Аккуратно похищаются и аккуратно кладутся. Потом люди не понимают, когда обнаруживают. Уедут. Могут через час обнаружить, через день, через два. Получается так, что не оставляют следов. Никакого постороннего имущества похищено не было.»

Такой способ воровства известен давно. В Киселевске весной этого года были задержаны двое местных жителей. Пока хозяин машины гулял по магазинам, злоумышленники вскрыли автомобили и похитили около шести тысяч рублей. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Случай кражи денег из автомобиля Сергея сейчас расследует полиция. Мы продолжим следить за этой историей и обязательно расскажем в ближайших выпусках новостей.