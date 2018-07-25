В Кемерове в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» продолжается ремонт улиц города

На проспекте Ленина от улицы Соборной до улицы Красной делают новое асфальтобетонное покрытие.

В своем официальном аккаунте врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев попросил кемеровчан рассказывать о некачественном состоянии кузбасских дорог.

Одно из первых сообщений пришло от кемеровчанина Андрея Рыжкова. Он пожаловался на проблемное асфальтовое покрытие Искитимского моста. Ремонт планируют завершить в течение трех недель. На этом участке перекрывается только одна полоса. Работы ведутся круглосуточно.

Ирина ТЕРЯЕВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КЕМЕРОВО

«На мосту после фрезерования вскрылись участки, где нарушена гидроизоляция мостового сооружения. На сегодняшний момент МП «Мост-ремонт» выполняет работы по гидроизоляции бетонного основания моста. После этого мы выходим с выравнивающим слоем. От улицы Мичурина в сторону мостового сооружения выравнивающий слой уже начали производить.»

Работы продолжаются и на проспекте Советский. Здесь приступили к замене дорожного полотна от улицы Кирова до Кузнецкого проспекта. Дорожники фрезеровали более 2 тысяч кв. м. старого асфальта. Трудятся, не перекрывая движение. Скорость ограничена до 40 км/ч.

В планах у подрядчика заметь асфальтобетон полукилометрового отрезка магистрали на площади около 15 тысяч кв. м. Продолжается капитальный ремонт и участка проспекта от площади Советов до улицы Кирова. В начале недели дорожные строители приступили к монтажу ливневой канализации.

Напомним, в 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Кемерове будет отремонтировано более 75 км городских и пригородных дорог.