В Мысках инспекторы пожарного надзора проводят профилактические рейды

В ходе рейда специалисты обследовали 115 жилых домов частного сектора.

В первую очередь обращали внимание на дома, где проживают многодетные и неполные семьи. Инспекторы осмотрели печи и провели профилактические беседы о мерах противопожарных безопасности.

По поручению главы города Дмитрия Иванова нуждающимся горожанам оказали материальную помощь на устранение нарушений в эксплуатации печей. Печные плиты заменены уже в четырёх домах.

В ближайшее время материальная помощь и содействие в устранении нарушений будет оказана ещё четырём семьям.

Как сообщили в местной администрации, за 3 месяца сотрудники Центра социального обслуживания и инспекторы органов государственного пожарного надзора провели уже девять таких рейдов.

Фото: ako.ru