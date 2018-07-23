В колонии-поселения №2 состоялось заседание комиссии по вопросам помилования

Осужденными было подано 15 ходатайств о помиловании. 10 из них рассмотрели в присутствии заявителей.

На заседании присутствовали представители общественных объединений, сотрудники исправительных учреждений и государственных органов, в том числе, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков.

При вынесении решения членами комиссии учитываются: личность осуждённого, приговор суда, состояние здоровья, поведение в местах лишения свободы и наличие социальных связей.

В этот раз комиссией было одобрено четыре ходатайства осуждённых: два – на сокращение срока отбывание наказания, два – на помилование.

Окончательное решение примут временно исполняющий обязанности губернатора области и президент России.

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