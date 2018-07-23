В Таштагольском районе будет работать областной мобильный центр тестирования ГТО 

24-25 июля на стадионе «Горняк» (Таштагол) будет организован приём нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Передвижной комплекс включает в себя сборные конструкции для выполнения нормативов: турник, гимнастическую скамью для наклона, площадку для прыжков в длину с места, платформу для рывка гири, электронный тир, доску для пресса, палочки для скандинавской ходьбы и др. А также в комплект входит звуковое оборудование и брендированный автомобиль с символикой ГТО.

Выполнить нормативы для получения знака отличия ГТО могут все желающие от 6 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале АИС ГТО и получить медицинский допуск.