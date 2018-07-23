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В Кемерове продолжается комплексное благоустройство городских территорий

Другие новости от 23.07.2018

К сегодняшнему дню завершена укладка асфальта на улице Толстикова. Также приведены в порядок пешеходные зоны на проспекте Ленинградский.

В областном центре планируется заменить асфальт на повреждённых участках дороги, а также установить дорожные знаки, пешеходные ограждения, светофоры и заменить разрушенные бордюрные камни.

Новые бордюры уже обустроены на улицах Терешковой, Базовой и проспектах Химиков, Ленинградском.

При проведении ремонта особое внимание уделяется съездам во дворы. На них уложат новое покрытие при подготовке верхнего слоя асфальтобетона.

Напомним, в этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Кемерове и кемеровском районе отремонтируют 75,6 км дорог.

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