За полгода кузбасские угольщики добыли почти 125 миллионов тонн угля

По данным областного департамента угольной промышленности за первое полугодие в Кузбассе было добыто 123,8 миллионов тонн угля. Это на 4,6 % больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Из 123 млн тонн добытого угля 44 млн тонн поднято из шахт. 79,8- добыто на разрезах.

Углей коксующихся марок добыто 34,9 млн тонн, а энергетических — 88,9 млн тонн.

Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса составила почти 90 млн тонн. Сюда входят обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки.

Конечным потребителям за полгода поставлено 105,9 млн тонн кузбасского угля. В том числе 72,4 млн тонн на экспорт, 16 млн тонн на металлургические комбинаты, 12,5 млн тонн для электростанций, 1,8 тыс. тонн для предприятий ЖКХ и населения области.

На данный момент на промежуточных, прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик осталось 15 млн тонн угля.