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Гидрологи кемеровского Гидрометеоцентра оценили состояние воды в Томи

Другие новости от 23.07.2018

Сегодня группа специалистов взяла пробы в районе ГРЭС.

Они будут направлены в лабораторию для определения уровня ПДК по целому спектру химических элементов.

Полученные результаты будут использованы для дальнейшей работы природоохранных служб.

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