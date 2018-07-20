В Кузбассе подвели итоги акции «Судьба солдата»

В течение июня по всей стране проходила акция «Судьба солдата».

Её цель — уточнение судеб погибших и пропавших без вести участников ВОВ. Кузбасские школьные поисковые отряды приняли участие в акции.

На базе школ и музеев области работали приемные по сбору и обработке информации от населения. Здесь собирали данные от родственников погибших и пропавших без вести.

Такие приёмные открылись в Кемерово, Междуреченске, Прокопьевске, Киселевске, Новокузнецке, Юрге, Белово, а также в Гурьевском, Промышленновском, Новокузнецком районах.

За период работы было собраны 343 заявки.

Полученные сведения переданы в семьи, 128 заявок находятся в работе, сделано 24 запроса в ЦАМО РФ.

В рамках акции также проведены встречи с ветеранами, митинги, церемонии торжественного возложения цветов к мемориалам, благоустройство воинских захоронений, могил ветеранов-участников Великой Отечественной войны, организована шефская работа.