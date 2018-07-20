Роспотребнадзор отчитался о проверке состояния воздуха в Новокузнецке

Несколько дней назад новокузнечане пожаловались в прокуратуру на резкий запах куриного помета.

Новокузнецкий природоохранный прокурор незамедлительно выехал на осмотр земельных участков. В ходе обследования выявлен ряд нарушений на АО «Кузбасская птицефабрика». Отходы, размещённые на фабрике, не подвергались предварительному обезвреживанию (термической сушке, компостированию и др.) и не прошли государственную регистрацию агрохимикатов.

В связи с этим, природоохранный прокурор потребовал незамедлительно прекратить деятельность по размещению отходов на земельных участках сельскохозяйственного назначения. А также принять срочные меры для восстановления земли.

В настоящее время, в результате прекращения незаконной деятельности по размещению отходов, состояние воздуха в Новокузнецком районе улучшилось.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий органами государственной власти будут приняты меры, направленные на пресечение нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности.