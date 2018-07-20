Студенты примут участие в формировании Стратегии развития Кемеровской области до 2035 года 

Накануне студенты ВУЗов, техникумов и колледжей Кузбасса встретились с начальником департамента образования и науки Артуром Чепкасовым.

Встреча прошла в рамках регионального молодёжного форума на площадке «Молодые лидеры Кузбасса»

Лидеры студенческого управления предлагали идеи, которые можно включить в Стратегию развития Кемеровской области до 2035 года.

Так, участниками обсуждения было решено уделить внимание разработке социальных проектов, проектов, направленных на модернизацию образования, создание собственного бизнеса и улучшение качества жизни.