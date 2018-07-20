Судебного пристава привлекли к ответственности за неисполнение требований прокурора

В прокуратуру г. Белово поступило обращение гражданина, который жаловался на неправомерные действия судебного пристава.

Прокурор потребовал предоставить информацию и документы, необходимые для решения проблемы. Но пристав-исполнитель не сделал этого.

В связи с этим, прокурор г. Белово возбудил административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).

Беловский городской суд рассмотрел материалы и признал пристава-исполнителя виновным в совершении правонарушения. Ему назначен штрафа в размере двух тысяч рублей.