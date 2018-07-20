Кузбассовцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Русская цивилизация» 

Федеральное агентство по делам национальностей запустило международный конкурс «Русская цивилизация».

Победители будут определены в 5 номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

Участниками могут стать и любители, и профессиональные фотографы в возрасте от 18 лет.

Приём работ завершится 9 сентября. Победителей пригласят в Москву на церемонию награждения.

Кроме того, лучшие фотографии разместят на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы. Подробности конкурса на сайте www.ruscivilization.ru.