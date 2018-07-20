В Кемерове завершается очередной этап ремонта дороги на Советском проспекте

На данный момент ремонтные работы проводятся по нечётной стороне Советского проспекта (от улицы Кирова до Музыкального театра). В ближайшие дни они будут завершены.

Дорожники приступят к капитальному ремонту противоположной стороны магистрали.

В связи с этим, на проспекте изменится организация дорожного движения. По нечётной стороне будет запущено двухстороннее движение. Подъезд к дому №50 по Советскому проспекту будет осуществляться по временной дороге через разделительную полосу проезжей части.

Напомним, с начала ремонтной кампании строители оборудовали 12 колодцев, смонтировали участок новой ливневой канализации и подключили его к системе водоотвода, установили новый бордюрный камень.

Также в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожные работы ведутся на бульваре Строителей.

Фото: kemerovo.ru