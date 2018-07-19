Бойцы Росгвардии провели учения в честь 100-летия со Дня рождения генерала армии Ивана Яковлева

Огонь, дым, оружие, взрывчатка, поле боя. Все настоящее. Только враг — условный. Бойцы спецназа Росгвардии регулярно оттачивают свои навыки, чтобы не подвести ни себя, ни товарища. Просчитать действия врага наперед. Сохранить самообладание и точно попасть в цель. Силовики в бою используют особую, авторскую тактику.

Михаил

БОЕЦ СПЕЦНАЗА РОСГВАРДИИ

«Главное — это психологическое воспитание военнослужащих и их закалка. Мы берем опыт наших предков. Непосредственно эту систему ввел генерал армии Яковлев Иван Кириллович. Если человек подготовлен физически, то он сможет заниматься и боевой подготовкой, и тактикой, будет показывать свои знания, навыки и умения.»

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения культового военачальника. Ивана Яковлева бойцы Росгвардии почитают до сих пор. Кстати, каждый 2 из них — выпускник Новосибирского военного института имени генерала Яковлева. Там еще вчерашние мальчишки становятся настоящими спецназовцами.

Александр ПОПОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 27 ОТРЯДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«В связи с формированием войск национальной гвардии, сформировали факультет сил специального назначения. И на этом факультете готовят офицеров именно для подразделений сил специального назначения. И после выпуска офицеры все уходят в подразделения спецназа.»

Каждый выпускник имеет право пройти квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Его обладателей в спецназе Росгвардии Кемеровской области больше 50-ти. Для бойцов это — не просто головной убор. Высшая награда. Символ преодоления, мужества и победы над собой.

Денис

БОЕЦ СПЕЦНАЗА РОСГВАРДИИ

«Надо всегда иметь холодную голову. Сложны все этапы. Просто для каждого по-своему. Кому-то сложен бег, то есть, маршевая подготовка. Кому-то на фоне усталости сложна стрельба.»

Юлия ЗОЛОТАРЁВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Служба в спецназе — дело не девичье. Огромная физическая и моральная ответственность. Женщин в спецназ не берут. Только в связисты. А вот для бойца Росгвардии владение оружием — навык необходимый и обязательный.»

Огневая, высотная, тактическая, десантно-штурмовая и вертолетная подготовка. Снова и снова бойцы Росгвардии выходят на поле боя или поднимаются в небо. Учения бойцов — зрелище особенное. Почти настоящие боевые действия. Только под мирным, благодаря и им, небом.