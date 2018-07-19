Приемная кампания в кузбасских ВУЗах продолжается

Заявление на поступление, аттестат о среднем образовании или диплом, результаты ЕГЭ и копия паспорта — основной набор документов любого поступающего.

Абитуриенты могут подать их в 5 ВУЗов на 3 направления подготовки. В этом году кузбасские ВУЗы примут на бюджетные места около 5 тысяч студентов. Из них 922 — по программам магистратуры. Зачисление, как и в прошлом году, пройдет в два этапа: 3 и 8 августа. В ВУЗах существуют бонусы для отличившихся претендентов.

Мария ЛЕУХОВА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ КЕМГУ

«Это индивидуальные достижения, которые засчитываются при поступлении в высшие учебные заведения. Это то, что прописано порядком приема: сочинение, значок ГТО, аттестат с отличием или диплом с отличием СПО. Волонтерское движение мы очень активно поддерживаем. Тем более, что на базе КемГУ существует центр добровольчества и волонтерства. Ребята, которые активно занимаются этой деятельностью, они тоже получают дополнительные бонусы.»

Написали ЕГЭ по русскому языку на твердую «пятерку» треть кузбасских школьников. Набрали от 80 баллов. Растет с каждым годом и количество 100-бальников в Кузбассе. 94 выпускника получили высший балл по русскому языку. Милена Филатова вошла в их число.

Милена ФИЛАТОВА

АБИТУРИЕНТ

«Первые полгода 11 класса я отдыхала, а вот уже вторую часть, начиная, вот, 2018 год, я прям плотно готовилась. Каждый день читать, прорешивать варианты, с репетитором заниматься. 4 раза в неделю минимум у меня было.»

КемГУ Милена выбрала не случайно. Он входит в число 33 опорных вузов России, где по-прежнему остаются лидирующими гуманитарные направления. «Правоохранительная и судебная деятельность»- новая специальность, которой больше нет ни в одном ВУЗе Сибирского федерального округа, уже востребована среди абитуриентов. В КемГУ действуют и проекты по работе с абитуриентами. Всем поступающим, набравшим на ЕГЭ 100 баллов, на 1-ое сентября подарят фирменные значки с цифрой 100.

Вероника ДЗВОНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КЕМГУ

«В 2018 году мы придумали для 100-бальников спецпроект. Он так и называется: «100-бальник». Потому что наша буква «К» — логотип университета, она легко обыгрывается в именах, фамилиях. Вот, в частности, в проекте «100-бальник». Мы разрабатываем макет значка, в котором вместе с буквой «К» будет соседствовать цифра 100, отмечающая заслуги 100-бальника.»

ВУЗы Кузбасса активно сотрудничают и с иностранными студентами. Только в Кемерове обучаются молодые люди из 19 стран мира. Китай, Монголия, бывшие советские республики, а также студенты из Европы. Им, как и нашим соотечественникам, срок подачи документов установлен единый — до конца июля.