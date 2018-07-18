18 августа в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится благотворительный марафон «Битва во имя добра»

Участников ждут непростые испытания и яркие эмоции, а победителям достанется полет на воздушном шаре.

В рамках марафона команды преодолеют водный маршрут по реке Томь на время, беговые дистанции в лесу и горах «Томской Писаницы», попытаются отыскать элементы археологических артефактов, которыми так богат этот район. Всего — 12 испытаний.

Алексей СТОЯНОВ

ОРГАНИЗАТОР МАРАФОНА «БИТВА ВО ИМЯ ДОБРА»

«Перевод шорского языка. Участники должны будут отгадать задания и включить голову, а не только ноги. Кроме того, придётся проявить сноровку и смекалку при управление таким плавательным средством как рафт. Это будет настоящий рафтинг. Нужно будет преодолеть определённый участок реки. Кроме этого, необходимо будет проявить навыки высотной подготовки. У нас есть верёвочный парк.»

Каждая команда вносит организационный взнос. Все вырученные средства организаторы направят на благотворительные цели. Кстати, с помощью этого проекта в Кемерове за несколько последних лет появилось несколько игровых площадок для детей с ограниченными возможностями: в парке «Антошка» и Доме творчества Рудничного района.

Напомним, первый мультиспортивный марафон «Битва во имя добра» прошел в Кемерове осенью 2016 года. Тогда в испытаниях участвовали более 200 человек. В этом году организаторы ожидают еще больше экстремалов. Ведь главная идея проекта — объединить людей, сделав это событие частью культуры города, ежегодным ярким и массовым событием. И «Томская Писаница», пожалуй, лучшее место для того, чтобы провести здесь товарищеские баталии.

Заявки принимаются на специальном сайте «Битва во имя добра». Команда, которая наберет больше всего баллов, получит возможность полетать на настоящем воздушном шаре, сразу после финального испытания.