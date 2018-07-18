В Кузбассе в рамках Стратегии 2035 запущен пилотный проект «Бережливая поликлиника»

Сегодня в областном центре представители областной Администрации и Министерства здравоохранения обсудили нововведения. Работу по их реализации начнут уже с сегодняшнего дня.

Запись на приём, поставка оборудования, лечение пациентов. Любая поликлиника — это целая цепочка различных процессов. Всего их около двухсот. На совещании участники приняли решение: эти процессы нужно оптимизировать. Для того, чтобы добиться главного — ликвидировать очереди к врачу.

Александр БРЕЖНЕВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

«Если раньше мы говорили, что в регистратуре регистратор и по телефону говорил, и с пациентом обращался, который подошёл к регистратуре, и карточку искал. Вот сейчас мы этот процесс прошли, мы разобщили. Теперь вот этот механизм будет на все остальные процессы распространяться.»

Это лишь некоторые идеи нового проекта. На его реализацию по оценкам специалистов может уйти не меньше года. И без слаженной команды здесь не обойтись. В инициативную группу войдут главные врачи поликлиник области, студенты медицинских вузов, сотрудники Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента здравоохранения.

Сергей АРТЕМЬЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

«А быстрый результат — это значит высокое напряжение, это значит высокая вовлеченность, это значит минимум времени на конфликты, на взаимодействия, на «я не знаю», «я не хочу», «а при чём здесь я». Вот этих вещей быть не должно.»

На данный момент в Кузбассе пилотный проект принят только в областном центре. Но власти региона планируют расширять географию бережливых поликлиник. И такие учреждения появятся во всех городах Кузбасса.

Денис ШАМГУНОВ

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«И таких пилотных проектов в нашей стране будет 3-4. В том числе у нас в Кемеровской области. И потом, по образцу и подобию вот этой поликлиники, будут учиться все поликлиники нашей области. Будут так же выстраивать процессы и соседние регионы нашей страны.»

Такие сессии в рамках разработки Стратегии развития Кузбасса до 2035 года будут продолжены. Задача — сделать медицинскую помощь еще более доступной и качественной для каждого кузбассовца.