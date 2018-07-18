В Кузбассе подписано соглашение о сотрудничестве ГУФСИН и департамента образования Кемеровской области

Соглашение подписали врио начальника Главного управления Андрей Попето и директор Центра обеспечения организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы Владимир Титов.

В рамках взаимодействия, основной задачей стоит продвижение производственного сектора УИС Кузбасса на различных ярмарках, форумах, круглых столах, которые регулярно проводит Центр.

В планах сотрудничества — мероприятия, связанные с научно-методической и практической работой. Запланировано проведение семинаров и рабочих встреч по обмену опытом в различных сферах производственного сектора ГУФСИН.

Одно из первых направлений взаимодействия — сельскохозяйственная деятельность колоний поселения области. В ближайшее время специалисты профильных образовательных учреждений, а также студенты-выпускники ознакомятся с потенциалом одной из колоний, где смогут увидеть животноводческий комплекс, цеха по переработке мяса и молока, посевные площади с зерновыми и овощными культурами. После чего обсудят современные методы развития сельскохозяйственного направления.

В перспективе такие рабочие встречи пройдут и по другим направлениям производства в УИС Кузбасса: деревообработка, металлообработка, швейное производство и выпуск продуктов питания.

Фото: 42.fsin.su