Кузбасский прокурор добился закрытия сайтов, где продавались поддельные дипломы

В прокуратуру г.Осинники сообщили о том, что на одном из сайтов в сети Интернет размещена информация о продаже поддельных документов об образовании.

В ходе проверки указанная информация подтвердилась. Более того, в прокуратуре выяснили, что это не единственный сайт в Кузбассе, где продают фиктивные дипломы.

«Покупатели» могли без обучения и сдачи экзаменов приобрести дипломы об окончании средних и высших учебных заведений любого вуза России.

В связи с этим, прокурор города Осинники направил в суд заявление о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Осинниковский городской суд полностью удовлетворил требования прокурора. После вступления решения в законную силу оно будет исполнено — адреса будут заблокированы.