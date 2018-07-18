В Промышленновском районе закрыли школу-интернат из-за превышения уровня радона

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Кемеровской области провели плановую проверку общеобразовательного казенного учреждения «Падунская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки».

В ходе проверки лабораторными испытаниями выявлено превышение активности радона в воздухе помещения.

Так, повышенный уровень радона зафиксирован в медицинском кабинете, зале ЛФК, обеденном зале, лечебных изоляторах, мастерских и в учебных кабинетах начальных классов. Накопление радона вызвано отсутствием отверстий для проветривания в фундаменте между полом и покровом почвы.

Эксплуатация данных помещений с нарушением санитарно-эпидемиологических требований угрожает здоровью детей и персонала.

Школа-интернат привлечена к административной ответственности по ст. 6.4. КоАП РФ с назначением административного наказания в виде приостановления работы школы-интерната на 50 суток.