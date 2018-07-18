В Новокузнецке полицейские нашли пропавшего ребенка 

Накануне Новокузнечанка обратилась в полицию. Она сообщила, что её 11-летний сын не вернулся домой с прогулки. Женщина безуспешно пыталась найти мальчика самостоятельно.

Сотрудники полиции сразу приступили к поискам. Для обнаружения пропавшего потребовалась целая ночь. Мальчик был найден утром.

В полиции отмечают, школьник всё это время находился у знакомых и был увлечен компьютерными играми.

Полицейские доставили мальчика домой и передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу