Пляжный сезон продолжается

Народный календарь позволяет плескаться и плавать смело. Но вот позволяют ли это делать реальные условия в областном центре?

Долгожданное лето в разгаре. Жара и солнце. А потому так и хочется нырнуть поскорее в воду. Но вот на популярном месте отдыха — Красном озере — этого не сделаешь. Табличка: «Купаться не рекомендуется».

Лидия ФИЛИМОНОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Удивительный факт. В Кемерове более 50 километров прибрежной территории, а мест пригодных для купания всего 5. Да и те, что есть — оставляют желать лучшего. А официально зарегистрированными не являются и вовсе.»

На сегодняшний день действующее законодательство различает понятия «пляж» и «место отдыха у воды». Критерием главного отличия является возможность купания. Мы узнали, каким требованиям должен отвечать городской пляж, чтобы не было никаких запретов.

Елена ЗУЕВА

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА Г.КЕМЕРОВО

«Решить вопрос об открытии пляжа сложнее, чем организовать место массового отдыха населения у воды, по мнению Прокуратуры. Поскольку для открытия пляжа необходимо положительное заключение Роспотребнадзора о качестве воды. Наличие или отсутствие вредных примесей в водном объекте. В то время, как место массового отдыха населения у воды предполагает благоприятное состояние почвы в указанном месте. Вместе с тем, на 25 июня в городе Кемерово ни одно место массового отдыха населения у воды решением органов местного самоуправления официально определено не было.»

Но кемеровчан, кажется, отсутствие официальных пляжей не останавливает. Чтобы спрятаться от жары, отдыхающие готовы купаться и в неразрешенных местах.

Светлана

КЕМЕРОВЧАНКА

«Ну а что делать. На море дорого. Мы, сибиряки, в любой луже купаемся.»

Однако, купание в неотведенных для этого местах — всегда рискованно. Отметим, еще в конце июня прокуратура Кемерова обратилась в суд для того, чтобы обязать Администрацию обустроить места массового отдыха у воды. Решением Центрального суда доводы прокурора признаны обоснованными и полностью удовлетворены. Жителям остается лишь ждать, когда решение будет выполнено. И кстати, спасатели уже приступили к созданию понтонного моста. В этом году на острове Кемеровский будет открыта прогулочная зона. И такое сооружение поможет кемеровчанам с легкостью до нее добраться.