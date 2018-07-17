В Кемерове побывал тренер штаба сборной России по футболу Евгений Калинин

Уроженец Кузбасса встретился с руководителями спортивных школ, клубов по месту жительства и спортсменами.

Выступление сборной России на Чемпионате мира по футболу не оставило равнодушными даже тех, кто никогда не увлекался этим видом спорта. За нашей сборной наблюдала без преувеличения вся страна. В городах организовали фан-зоны. Не остался в стороне и Кемерово. Евгений Калинин — специалист по методическому обеспечению сборной России по футболу — приехал в Кузбасс, чтобы рассказать о подготовке спортсменов и эмоциях после Чемпионата мира.

Евгений КАЛИНИН

СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

«Поддержка трибун очень сильно ощущалась. Особенно когда на матче-открытии 80 тысяч поют гимн России. Это дорогого стоит. Если бы не хватило опыта или других составляющих, то Марио Фернандес скорее всего не забил бы тот гол, который подарил надежду, в том числе и нам, на дальнейшее продолжение в турнире.»

Футболист из Калтана Александр Головин стал одним из самых упоминаемых игроков нашей сборной. Его мастерство уже оценили зарубежные футбольные клубы. И Кузбасс продолжает готовить футболистов мирового уровня.

Спортсменка клуба «Кузбасс» Анастасия Воронина принимает участие в составе женской сборной России по футболу в играх БРИКС, которые проходят сейчас в ЮАР. А женская команда клуба «Кузбасс» взяла серебро на Первенстве России. Главный тренер Наталья Корнюшина гордится своими воспитанницами, и использует все возможности для развития своего клуба.

Наталья КОРНЮШИНА

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «КУЗБАСС» (ЖЕНСКАЯ КОМАНДА)

«Это интересно. Это общение. Получать новую информацию. Тем более — это самые свежайшие тенденции. Только что с прошедшего Чемпионата мира. Тенденции подготовки. То есть мы можем говорить почти обо всем.»

Эмоции и после Чемпионата мира не утихают. Игра нашей сборной стала для болельщиков открытием и смогла убедить в том, что в России умеют играть не только в хоккей, но и в футбол.