В областном центре досрочно приступили к ремонту дороги на Искитимском мосту

На ее состояние пожаловался кемеровчанин в социальной сети в официальном аккаунте Сергея Цивилева. Временно исполняющий обязанности губернатора поручил приступить к работам немедленно.

Одно сообщение в интернете — и уже на ремонт дороги областного центра выезжает специальная техника. В своем официальном аккаунте врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев попросил кемеровчан рассказывать о некачественном состоянии кузбасских дорог. Одно из первых сообщений пришло от кемеровчанина Андрея Рыжкова, музыканта и автолюбителя. Он пожаловался на проблемное асфальтовое покрытие Искитимского моста.

Андрей РЫЖКОВ

«Я там часто проезжаю. Там полоса вся разбитая. Яма на яме. Я считаю, что это очень удобно. Это отличный способ взаимодействия власти и народа. Просто вот так закинуть удочку. Главное, чтобы все эти сообщения обрабатывались, из них выделялись самые главные.»

По поручению врио губернатора Сергея Цивилева, работы на участке дороги в районе Искитимского моста уже начались. Решено отремонтировать его в кратчайшие сроки. От улицы Красной до Соборной дорожники сейчас подготавливают дорожное полотно к укладке нового асфальта.

Александр ОТЕГОВ

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

«Подготавливаем мост, зачищаем его к ремонту. Будут ремонтировать, переходные плиты менять.»

Повлиять на преображение Кузбасса можете и вы. Официальный сайт и аккаунт врио губернатора Сергея Цивилева «В контакте» доступны для обращений и комментариев всех жителей области. А значит, ваше предложение наверняка поможет изменить жизнь в регионе к лучшему.