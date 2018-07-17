В Кемерове прошёл рейд в рамках проекта «Безопасное лето» 



Профилактический рейд по патрулированию потенциально опасных мест отдыха детей у воды состоялся в посёлках Петровском, Промышлённовском и Кедровке. Представители городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обследовали 4 пруда, котлован за Харьковской улицей и гидротехническое сооружение за улицей Водной. Находящихся у воды детей без сопровождения взрослых, не выявлено. С группами взрослых, отдыхающими на берегу, проведены профилактические беседы о безопасном поведении на водоеме и вручены листовки.

Напомним, за прошедшую неделю рейды «Безопасное лето» прошли на береговых линиях 6 водоёмов.

Фото: kemerovo.ru